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15 сентября, 14:18

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Лавров: украинский вопрос мог быть решен год назад, если бы не действия США

Украинский вопрос мог быть решен год назад, если бы не действия США – Лавров

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Урегулировать украинский кризис можно было еще год назад, но этому помешали действия США, которые отошли от достигнутых на Аляске договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.

По его словам, если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, а Европа "не оттянула бы" их, то военные действия уже прекратились бы.

"Это очевидный факт. Поэтому делайте выводы сами", – подчеркнул дипломат.

Лавров отметил, что за срыв мирного урегулирования отвечают Вашингтон и европейские столицы, которые, по его убеждению, не дали реализовать достигнутые ранее соглашения.

Ранее он сообщил, что Россия не намерена останавливать СВО на время переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Он объяснил, что решение было принято после того, как стамбульские договоренности провалились из-за вмешательства Запада.

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Сюжеты: Спецоперация на Украине , Переговоры по Украине
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