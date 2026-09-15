Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 14:45

Общество

В РФ начался подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в России стабильна, однако в стране начался подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ является высокой. Благодаря массовой вакцинации, Россия уже несколько лет справляется с этой ситуацией гораздо спокойнее, чем многие другие страны, отметила Попова. Она выразила уверенность, что и в этом году ситуация будет аналогичной.

"Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти", – подчеркнула Попова.

В настоящее время вакцины включают совершенно новый антигенный состав. Они уже поступают в регионы, их количества достаточно, заверила она.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готовит тест-систему, которая сможет распознавать сразу 30 видов ОРВИ. В настоящее время в работе используется тест-система на 25 вирусов. Важно, по словам Поповой, чтобы система выявляла не только вирусы, но и бактерии.

Масштабная кампания по вакцинации против гриппа началась в Москве

Читайте также


общество

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика