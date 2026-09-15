В РФ начался подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в России стабильна, однако в стране начался подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ является высокой. Благодаря массовой вакцинации, Россия уже несколько лет справляется с этой ситуацией гораздо спокойнее, чем многие другие страны, отметила Попова. Она выразила уверенность, что и в этом году ситуация будет аналогичной.

"Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти", – подчеркнула Попова.

В настоящее время вакцины включают совершенно новый антигенный состав. Они уже поступают в регионы, их количества достаточно, заверила она.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готовит тест-систему, которая сможет распознавать сразу 30 видов ОРВИ. В настоящее время в работе используется тест-система на 25 вирусов. Важно, по словам Поповой, чтобы система выявляла не только вирусы, но и бактерии.

