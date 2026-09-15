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15 сентября, 12:37

Общество

Ожидаемый сезонный рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в РФ

Фото: depositphotos/alexraths

Ожидаемый сезонный подъем заболеваемости ОРВИ зафиксирован в России во второй декаде сентября. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в текущем году состав вакцин от гриппа полностью обновлен: по сравнению с эпидсезоном 2025–2026 годов заменены все три штамма. Препараты уже поступают в регионы РФ.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять на жесткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону. Ведомство планирует усилить информирование граждан о профилактике респираторных инфекций. Отдельный акцент будет сделан на соблюдении мер безопасности в соцучреждениях, особенно закрытого типа.

Кроме того, на строгом контроле Роспотребнадзора остается ситуация с заболеваемостью энтеровирусной инфекцией.

Ведомство также готовит тест-систему, которая сможет распознавать сразу 30 видов ОРВИ. В настоящее время в работе используется тест-система на 25 вирусов. Попова считает важным, чтобы новая разработка выявляла не только вирусы, но и бактерии.

Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут появиться в России в этом сезоне

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