В России зарегистрирована тест-система для выявления вируса гриппа птиц

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В России зарегистрирована тест-система, позволяющая выявлять вирус гриппа птиц A(H5N8). Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, с 2024 года в рамках мониторинга рисков возникновения высокопатогенного гриппа птиц на территории страны проводятся исследования биоматериала, полученного от людей, крупного рогатого скота, а также из объектов окружающей среды. На данный момент изучено около 107 тысяч проб, генетический материал вирусов высокопатогенного гриппа птиц не обнаружен.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что выстроенный многоуровневый мониторинг позволяет оперативно выявлять и купировать любые респираторные угрозы, включая риски, связанные с межвидовым переходом зоонозных инфекций.

При этом целевой показатель охвата населения профилактической вакцинацией против гриппа должен составить не менее 50–55%. По информации пресс-службы, особенностью предстоящего эпидсезона станет полное обновление штаммового состава вакцин по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Для традиционных препаратов рекомендованы штаммы, подобные вирусам A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия Victoria). Для вакцин, произведенных на клеточных культурах, а также препаратов на основе белков или нуклеиновых кислот предусмотрен иной набор референсных антигенов: A/Darwin/1415/2025 (H3N2) и B/Pennsylvania/14/2025 (линия Victoria).

"Учитывая, что штамм A(H1N1)pdm09 способен вызывать более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими субтипами (особенно среди контингентов риска), необходимо обеспечить охват уязвимых групп населения вакцинацией на уровне не менее 75%", – указали в ведомстве.

Помимо этого, Роспотребнадзор спрогнозировал интенсивность эпидемического процесса ОРВИ и гриппа на сезон 2026–2027 годов. Ожидается, что она будет сопоставима с показателями сезонов 2022–2023 и 2024–2025 годов, когда доминировал вирус гриппа A(H1N1)pdm09.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предположил, что более агрессивный штамм гриппа может появиться в мире через два года и привести к пандемическому подъему заболеваемости. Он подчеркнул, что состав вакцины от гриппа уже изменили сразу по трем штаммам. Это является результатом глобального мониторинга, который дает возможность следить за циркуляцией вирусов.