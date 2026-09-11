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11 сентября, 17:23

Общество

В России зарегистрирована тест-система для выявления вируса гриппа птиц

Фото: 123RF.com/anuta23

В России зарегистрирована тест-система, позволяющая выявлять вирус гриппа птиц A(H5N8). Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, с 2024 года в рамках мониторинга рисков возникновения высокопатогенного гриппа птиц на территории страны проводятся исследования биоматериала, полученного от людей, крупного рогатого скота, а также из объектов окружающей среды. На данный момент изучено около 107 тысяч проб, генетический материал вирусов высокопатогенного гриппа птиц не обнаружен.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что выстроенный многоуровневый мониторинг позволяет оперативно выявлять и купировать любые респираторные угрозы, включая риски, связанные с межвидовым переходом зоонозных инфекций.

При этом целевой показатель охвата населения профилактической вакцинацией против гриппа должен составить не менее 50–55%. По информации пресс-службы, особенностью предстоящего эпидсезона станет полное обновление штаммового состава вакцин по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Для традиционных препаратов рекомендованы штаммы, подобные вирусам A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия Victoria). Для вакцин, произведенных на клеточных культурах, а также препаратов на основе белков или нуклеиновых кислот предусмотрен иной набор референсных антигенов: A/Darwin/1415/2025 (H3N2) и B/Pennsylvania/14/2025 (линия Victoria).

"Учитывая, что штамм A(H1N1)pdm09 способен вызывать более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими субтипами (особенно среди контингентов риска), необходимо обеспечить охват уязвимых групп населения вакцинацией на уровне не менее 75%", – указали в ведомстве.

Помимо этого, Роспотребнадзор спрогнозировал интенсивность эпидемического процесса ОРВИ и гриппа на сезон 2026–2027 годов. Ожидается, что она будет сопоставима с показателями сезонов 2022–2023 и 2024–2025 годов, когда доминировал вирус гриппа A(H1N1)pdm09.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предположил, что более агрессивный штамм гриппа может появиться в мире через два года и привести к пандемическому подъему заболеваемости. Он подчеркнул, что состав вакцины от гриппа уже изменили сразу по трем штаммам. Это является результатом глобального мониторинга, который дает возможность следить за циркуляцией вирусов.

Специалисты рекомендовали вакцинироваться от гриппа с сентября по ноябрь

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