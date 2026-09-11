Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 17:57

Политика

Ушаков назвал чепухой требование Японии изменить новую карту мира

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал требование Японии пересмотреть новую карту мира, принятую ООН.

"Чепуха какая-то, просто чепуха", – сказал политик, слова которого привел ТАСС.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН рекомендует государствам и международным организациям шире использовать картографическую проекцию Equal Earth. Эта проекция точнее отображает реальные размеры континентов, прежде всего Африки.

Япония выразила недовольство новой картой мира. Причиной стало обозначение Курильских островов как территории России. Представитель правительства Японии Минору Кихара заявил, что страна уже направила протест оператору картографического сайта по данному вопросу.

При этом ранее недовольство Токио вызвал визит Владимира Путина на курильский Итуруп. Премьер Японии Санаэ Такаити назвала эту поездку "абсолютно неприемлемой".

Комментируя это, зампред Совбеза Дмитрий Медведев резюмировал, что Курилы были, есть и останутся российской территорией.

Читайте также


политика

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика