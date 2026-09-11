Ушаков назвал чепухой требование Японии изменить новую карту мира

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал требование Японии пересмотреть новую карту мира, принятую ООН.

"Чепуха какая-то, просто чепуха", – сказал политик, слова которого привел ТАСС.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН рекомендует государствам и международным организациям шире использовать картографическую проекцию Equal Earth. Эта проекция точнее отображает реальные размеры континентов, прежде всего Африки.

Япония выразила недовольство новой картой мира. Причиной стало обозначение Курильских островов как территории России. Представитель правительства Японии Минору Кихара заявил, что страна уже направила протест оператору картографического сайта по данному вопросу.

При этом ранее недовольство Токио вызвал визит Владимира Путина на курильский Итуруп. Премьер Японии Санаэ Такаити назвала эту поездку "абсолютно неприемлемой".

Комментируя это, зампред Совбеза Дмитрий Медведев резюмировал, что Курилы были, есть и останутся российской территорией.