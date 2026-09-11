Тела 35 погибших нашли на сгоревшем пароме у берегов Филиппин

Фото: AP Photo/Philippine Coast Guard

Спасатели нашли 35 тел погибших на борту пассажирского парома MV June Aster, который загорелся у побережья филиппинской провинции Палаван. Об этом на брифинге сообщила представитель Береговой охраны Филиппин Ноэми Каябяб, передает ТАСС.

Пожар на пароме произошел 9 сентября. Береговая охрана сообщала, что 43 пассажира выжили, а 84 числились пропавшими без вести.

Спустя время возгорание удалось ликвидировать. После этого специалисты провели оценку безопасности. В свою очередь, в посольстве России в Маниле заявили, что не получали от местных властей данных о возможных пострадавших среди россиян.

Ранее теплоход "Русский Восток" без экипажа и груза сорвало с якоря во Владивостоке, после чего судно село на мель у Токаревского маяка. В региональной прокуратуре сообщали, что инцидент произошел в Амурском заливе. Загрязнения акватории не зафиксировано, пострадавших нет.

В ведомстве также напомнили, что в июне 2026 года Приморская транспортная прокуратура обращалась в суд с иском к судовладельцу о возложении обязанности обеспечить безопасную стоянку судна.

