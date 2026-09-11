В Москве запретили работу "зазывал" в такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве запретили водителям самостоятельно предлагать услуги такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Аналогичные ограничения уже действуют в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других регионах России. Исключение сделано только для специально оборудованных стоянок автомобилей сервиса.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в городе работают более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси. Вызвать машину легально можно через мобильное приложение, службу заказа, на стойке легкового такси или по телефону.

Новые правила направлены на повышение качества сервиса и безопасности пассажиров, а также исключат возможность обмана и мошенничества. Поправки в КоАП Москвы планируется внести в ближайшее время.

"Такси в Москве – одно из самых безопасных и комфортных. По поручению Сергея Собянина мы постоянно работаем над повышением качества сервиса", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее Минтранс России совместно с сервисом "Яндекс Такси" утвердил дорожную карту, направленную на повышение доступности и безопасности поездок в такси для пассажиров с детьми. В частности, планируется увеличить число авто, оборудованных детскими креслами.

До этого в Госдуме также предложили обязать операторов такси предоставлять возможность заказа авто с нужным количеством детских кресел для перевозки двух и более детей. Кроме того, предлагалось разрешить детям с семи лет ездить на заднем сиденье со штатным ремнем безопасности, если подходящих кресел в машине недостаточно с учетом роста и веса ребенка.

