FT: улитки затрудняют строительство зала в гольф-клубе Трампа в Ирландии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Строительству банкетного зала на территории гольф-клуба, принадлежащего семье американского президента Дональда Трампа в Ирландии, могут помешать улитки. Об этом сообщает Financial Times.

Речь идет о крошечных улитках Vertigo angustior, также известных как завитка узенькая. Высота их раковины составляет всего 1,5–2 миллиметра. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

В статье говорится, что строительные работы могут повлиять на хрупкую экосистему дюн, где обитают моллюски. Ирландский регулятор в области планирования предоставил компании Trump Doonbeg срок до конца октября, чтобы предоставить дополнительные сведения, в том числе гидрогеологическую оценку. Ожидается, что решение по проекту бального зала будет принято 25 ноября.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа хочет потратить 900 миллионов долларов на масштабный ремонт Белого дома. Правительство планирует сделать это в обход одобрения конгресса. СМИ писали, что средства перевели определенные ведомства на специальный счет для обслуживания здания.