Эксперт Ульянов допустил падение цен на iPhone 18 уже через месяц после начала продаж

Компания Apple представила линейку iPhone 18, складной смартфон iPhone Duo и другие новинки. Однако девайсы вызвали у публики и экспертов неоднозначные впечатления. Что известно о релизе и есть ли смысл гнаться за устройствами, разбиралась Москва 24.

"Это сущие слезы"

Фото: AP Photo

9 сентября американская корпорация Apple традиционно презентовала новые устройства, среди которых iPhone 18 Pro и Pro Max, часы Apple Watch Series 12 и первый складной "яблочный" гаджет Duo. Событие стало дебютным для Джона Тернуса, который в начале осени возглавил компанию вместо Тима Кука.

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд. Известно, что они будут продаваться в четырех цветовых вариантах: серебристом, черном, светло-голубом и бургунди. Смартфоны работают на базе двухнанометрового процессора A20 Pro, созданного по технологиям компьютерных процессоров M-серии. В результате, по заверениям инженеров, скорость обработки графики выросла на 40%, а корпус лучше защищен от перегрева.

Также на презентации отметили, что аккумуляторы Pro и Pro Max теперь могут непрерывно показывать видео 36 и 38 часов соответственно, а батарея этих устройств будет заряжаться на 50% за 15 минут.

Модернизации подвергся и встроенный искусственный интеллект Apple Intelligence. Обновленная Siri теперь умеет связывать информацию из разных источников, изучать историю сообщений и заметок в календаре, а также выполнять команды внутри 250 сторонних программ. В самом фоторедакторе появился умный инструмент для очистки снимков от лишних деталей.

Однако российские пользователи на данный момент не смогут полноценно пользоваться ИИ от Apple: разработчики планируют добавить поддержку ряда европейских языков только в октябре. В США самую "младшую" модель можно заказать минимум за 1 199 долларов.

Также компания Apple презентовала первый в своей истории складной смартфон – iPhone Duo, вокруг которого долгие месяцы ходило множество слухов. В закрытом виде это телефон с экраном 5,4 дюйма, но если его раскрыть, то получится небольшой планшет на 7,5. Шарнир сделан из карбона, поэтому складка на дисплее будет почти незаметна, заявили на презентации. Внутри у устройства процессор A20 Pro и сразу два аккумулятора.

Официальный предзаказ iPhone Duo начнется 16 октября, а в магазинах смартфон появится 23-го. В США цена на него начинается от 1 999 долларов. При этом оформление предзаказов уже началось на "Яндекс Маркете". Заявляется, что покупатели начнут получать устройства после 26-го числа, хотя точные сроки доставки зависят от конкретных продавцов.

Стартовая стоимость моделей начинается от 147 000 рублей за iPhone 18 Pro, от 157 000 рублей – за iPhone 18 Pro Max. В свою очередь, Duo можно приобрести минимум за 245 000 рублей.

Несмотря на подогретый интерес, пользователи Сети по всему миру раскритиковали новинку.





пользователь Сети Складные существуют уже много лет. Apple ничего не сделала, кроме как снова скопировала чужую работу.

Также некоторые задавались вопросами, как положить складной телефон в карман из-за его размеров. И более того – как держать смартфон в руке.

"Следующее событие Apple: операция по удлинению руки включена в каждую покупку!" – пошутили комментаторы.

Все упомянутые "яблочные" новинки пришлись не по вкусу и депутату Госдумы Виталию Милонову.





Виталий Милонов депутат Госдумы Это сущие слезы, на них даже не надо смотреть.

Особенно он отметил раскладную модель, которая, по его мнению, не выглядит как технологический прорыв.

Помимо этого, были представлены новые часы Watch Series 12 и Ultra 4, а также наушники AirPods 5. Заявляется, что в часах полностью переработали датчики здоровья, плюс Apple Intelligence теперь анализирует эти данные и дает личные советы по самочувствию.

Сами часы получили улучшенные микрофоны, научились распознавать бытовые звуки (плач ребенка, тревожные сигналы) и делать краткий пересказ разговоров за день с помощью функции Siri Recap.

В свою очередь, главной фишкой наушников AirPods 5 стало улучшенное шумоподавление – на 50%. При этом есть две версии: улучшенная поддерживает беспроводную зарядку, а базовая заряжается только по проводу.

Иррациональная покупка?

IT-эксперт Павел Мясоедов напомнил в разговоре с Москвой 24, что по части "железа" iPhone уже более 10 лет внедряют технологии в режиме догоняющих и отстают от конкурентов, хотя раньше девайсы Apple технологически опережали рынок.

"Сейчас в некоторых аспектах это далеко не самая мощная компания, а конкурентное преимущество лежит в плоскости ПО и экосистемы. Пользователи любят эти гаджеты за то, что все удобно, интегрировано в единую бесшовную систему – особенно, если есть еще и компьютер от этой же компании", – отметил специалист.



Однако с учетом того, что происходит с этими устройствами в России в последние год-полтора, такое преимущество фактически растворяется. Помимо покупки девайса и переноса базовых программ, нужно долго "колдовать" и искать пути установки приложений банков, мессенджеров, музыкальных программ и так далее, так как их больше нет в AppStore.

Переход на новое устройство сложный и болезненный – именно поэтому он затормаживает конверсию. Даже те пользователи, которые могут себе позволить купить новинку, понимают, с каким количеством неудобств придется столкнуться, добавил эксперт.





Павел Мясоедов IT-эксперт Девайс хороший, но сказать, что он уникален в части наполнения, я не могу. Даже если посмотреть презентацию 18 iPhone, фактически, как это происходит уже несколько лет, – чуть лучше, чуть совершеннее. Создатели используют громкие фразы, что у гаджета "самый мощный процессор" и "самая мощная батарейка", но никто не говорит, насколько. Это очень условные преимущества, которые пользователь чувствует все меньше. Раньше апгрейд со старого компьютера на новый приводил к качественному изменению формата и скорости работы. Сейчас это практически незаметно. То же самое с телефонами – ничего радикального не происходит.

Например, Siri и искусственный интеллект, который является ноу-хау компании (хотя тоже очень условным), у всех конкурентов уже так или иначе интегрированы либо в нативные сервисы, либо прямо в "железо", так что здесь тоже нет никакой инновации.

Более того, ИИ, который сейчас предлагает Apple, еще не русифицирован, что вызывает большие вопросы. Переход с одного языка на другой нейросеть решает элементарно: подобные модели давно ушли вперед. Поэтому решение не инновационное, не уникальное, еще и с ограничениями и огромным количеством неудобств в части установки ПО, предупредил эксперт.



Тем не менее фанаты устройств все равно установят нужные программы через обходные пути либо будут пользоваться веб-версиями. Они не нативны, но дают базовый функционал. Однако в целом такая покупка, по мнению эксперта, вызывает все больше вопросов, в том числе за счет переплаты за девайс в условиях, когда ряд функций на территории РФ вообще не поддерживается.

Риски мошенничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов уверен, что новые модели никак не повлияют на усиление конкуренции между Android-устройствами и Apple.

"Конечно, новые успешные модели могут повлиять на выбор людей в пользу чего-то конкретного. Но нельзя сказать, что очередной релиз может в корне поменять рыночный расклад. Это все-таки вполне традиционное ежегодное обновление, ожидать каких-то кардинальных изменений на рынке не стоит. Прежде всего, переходить на новое устройство будут те пользователи, которые, с одной стороны, являются адептами данной платформы, а с другой, располагают достаточными финансами", – объяснил эксперт.

Говоря о том, когда можно ждать падения цен, специалист отметил, что этот момент нужно будет ловить.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Безусловно, первый месяц наиболее активный. Спустя несколько недель после начала продаж ажиотаж пойдет на спад, соответственно, и цены могут снизиться. Также магазины способны уменьшить стоимость за счет своей маржи, поскольку "сливки" уже сняли – поставили товар по самой дорогой цене для наиболее требовательных покупателей. Поэтому, на мой взгляд, примерно через три-четыре недели цена пойдет вниз. Плюс в конце осени или ближе к зиме начинаются различные распродажи.

Также важно помнить, что одновременно с ажиотажным спросом и нехваткой предложения со стороны реальных магазинов активизируются мошенники, предупредил Ульянов.

"В частности, они могут предлагать устройства по самым выгодным условиям. Понятно, что пользователи всегда ищут наиболее привлекательные цены, стремятся сэкономить, тем более что стоимость каждого гаджета значительна. При этом могут использоваться различные каналы привлечения внимания: массовые рассылки, размещение рекламы или точечные посты в тематических группах. Переход на сторонние сомнительные сайты, попытка заказать устройство заметно дешевле – это чревато тем, что человек потеряет деньги. Поэтому лучше где-то чуть переплатить, но быть уверенным, что все будет точно доставлено и отвечает заявленным ожиданиям", – добавил эксперт.

Он напомнил, что существует несколько факторов, которые помогут обезопасить себя. Первый – собственный успешный опыт. Лучше прийти в прилично выглядящий магазин, где можно посмотреть устройство и приобрести. Если это предварительный заказ через интернет, то площадки должны быть проверенными.

"Второй фактор – репутация, которую можно проверить на независимом ресурсе. Важно, чтобы было большое количество отзывов, необязательно идеальных. Нужен объем мнений и история: чтобы все появилось не в течение недели-двух, а длилось на протяжении многих лет. В таком случае плюс-минус можно доверять такому продавцу", – перечислил специалист.

Если же покупатель видит магазин, который появился недавно, у него даже есть отзывы, но их пара десятков, написанных в течение месяца, то это могут быть мошенниками. Накрутка отзывов осуществляется легко, поэтому уровень доверия к таким площадкам минимальный, заключил Ульянов.