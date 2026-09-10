Стали известны цены на iPhone 18 и складной iPhone Duo в России

Фото: apple.com

Российские ретейлеры и маркетплейсы раскрыли цены на новую линейку iPhone 18 и iPhone Duo спустя несколько часов после презентации Apple. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей "Яндекс Маркета", "М.Видео", МТС и сети Restore.

"Яндекс Маркет" открыл предзаказ на новые смартфоны 10 сентября. Получить устройства покупатели смогут после 26 сентября – сроки будут зависеть от конкретного продавца. На площадке доступны несколько цветов корпуса, включая новые оттенки – бургунди и небесно-голубой.

Стартовые цены на маркетплейсе: iPhone 18 Pro – от 147 тысяч рублей, iPhone 18 Pro Max – от 157 тысяч рублей, складной iPhone Duo – от 245 тысяч рублей.

В "М.Видео" iPhone 18 Pro оценили от 174 999 рублей, iPhone 18 Pro Max – от 189 999 рублей. В МТС базовая версия iPhone 18 Pro с накопителем 256 гигабайт стоит 174 990 рублей, iPhone 18 Pro Max – 189 990 рублей, а складной iPhone Duo – 299 990 рублей. В сети Restore цена iPhone 18 Pro начинается от 199 990 рублей, iPhone 18 Pro Max – от 219 990 рублей.

Таким образом, разница между минимальными предложениями на рынке достигает 53 тысяч рублей для iPhone 18 Pro и 55 тысяч рублей для складного iPhone Duo.

Компания Apple в ходе презентации 9 сентября официально показала первый в истории корпорации складной смартфон: устройство получило название iPhone Duo, а не iPhone Ultra, как ожидалось. В закрытом виде устройство оснащено внешним OLED-экраном диагональю 5,4 дюйма, в разложенном – внутренним дисплеем на 7,5 дюйма с соотношением сторон 4:3.

На этой же презентации Apple показала iPhone 18 и iPhone 18 Pro Max, часы Apple Watch Series 12 и наушники AirPods 5-го поколения. Смартфоны получили 2-нанометровый процессор A20 Pro – 6-ядерный CPU и 7-ядерный GPU. Графика ускорилась на 40%.

В часах Apple Watch Series 12 установлены новые микрофоны, которые лучше распознают голосовые команды. Устройство также получило увеличенную площадь поверхности электрода для лучшего контакта с кожей при считывании ЭКГ.