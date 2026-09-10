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10 сентября, 15:41

Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева снова захотела стать студенткой

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассматривает возможность вновь поступить в вуз. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Ивлеева вспомнила, что в прошлом так и не смогла получить высшее образование. Она училась на врача, однако из-за работы несколько раз меняла формат обучения – переходила с дневного отделения на вечернее, а затем на заочное.

Девушка рассказала, что совмещать учебу с профессиональной деятельностью ей не удавалось. По словам блогера, в тот период основными приоритетами для нее были работа, заработок и необходимость обеспечивать себя.

Сейчас Ивлеева уже определилась со специальностью, которую хотела бы освоить. При этом она пока не стала рассказывать, на кого именно собирается учиться, отметив лишь, что всерьез обдумывает возвращение к высшему образованию.

Ранее певица Люся Чеботина сообщила о поступлении на факультет эстрадно-джазового искусства в Академии имени Гнесиных. Исполнительца отметила, что она хотела пойти туда учиться на продюсера еще десять лет назад, но тогда сделать это не позволили финансовые причины.

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