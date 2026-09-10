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10 сентября, 17:40

Происшествия

Двое граждан Азербайджана погибли при атаке БПЛА на судно в Черном море

Фото: 123RF.com/akrassel

Атака беспилотников на иностранное грузовое судно TEDY в Черном море привела к гибели двух граждан Азербайджана, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики, передает РИА Новости.

Судно подверглось атакам дронов 9 сентября. В ведомстве отметили, что координируют работу с дипломатическими представительствами страны и компетентными органами соответствующих государств.

По данным МИД, после прохождения медицинского обследования и лечения планируется возвращение раненых граждан в Азербайджан. В министерстве также призвали граждан воздерживаться от поездок в опасные регионы.

Ранее Россия и Турция обсудили действия киевского режима в Черном море, которые создают угрозу безопасности судоходства. Российская сторона обозначила принципиальные подходы Москвы к урегулированию конфликта на Украине, также были представлены оценки разрушительных действий Киева в акватории.

До этого МИД Турции вызывал посла Украины в Анкаре Наримана Джеляля после атак на турецкие суда Lider Bordo Mavi и Lider Kocatepe. Дипломату сообщили о необходимости обеспечить безопасность людей, имущества, судоходства и окружающей среды в акватории Черного моря.

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