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29 августа, 19:14

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IHA: МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов ВСУ по судам

МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов ВСУ по судам – СМИ

Фото: depositphotos/seqoya​

МИД Турции вызвал посла Украины в Анкаре Наримана Джеляля в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум турецким судам в Черном море. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, передает агентство IHA.

По данным источника, посла вызвали после атак на судно турецкого владельца Lider Bordo Mavi 26 августа у Туапсе и удара 27 августа по судну Lider Kocatepe, которое направлялось на помощь первому.

Дипломату передали реакцию Анкары на эти инциденты и предупредили о необходимости обеспечить безопасность людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море.

Вражеские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в российском порту Туапсе. В результате пострадали пятеро членов экипажа, заявил ранее глава Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Трабзон Эркут Челеби.

Кроме того, в результате атаки БПЛА 25 августа повреждения получил турецкий танкер STAR II. Рубка получила серьезные повреждения и полностью вышла из строя. Никто из членов экипажа не погиб и не пострадал.

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