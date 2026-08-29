Бесплатные экскурсии по Москве провели для членов семей участников СВО

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Более 300 членов семей участников специальной военной операции стали гостями бесплатных экскурсий "Мой район". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Серия экскурсий стартовала 10 августа с прогулки по Новомосковскому округу "Нигде, кроме как в Мосрентгене", а завершилась 26 августа экскурсией по району Сокольники.

Всего было организовано 11 маршрутов, которые охватили разные части столицы – от Крюкова в Зеленограде до Текстильщиков на юго-востоке, от усадьбы Покровское-Стрешнево на северо-западе до Обручевского района на юго-западе. Каждая прогулка знакомила участников с историей, архитектурой и культурным наследием московских районов.

Например, экскурсия по Алексеевскому району позволила проследить, как на одной территории пересеклись несколько эпох московской истории. Участники увидели Тихвинский храм, знаменитый "дом на курьих ножках", гостиницу, построенную к Олимпиаде-80, а также образцы конструктивизма и советского модернизма.

Во время прогулки по Обручевскому району, который часто воспринимают как спальный, гости поговорили о писателе и ученом Владимире Обручеве и его романах, вспомнили режиссера Эльдара Рязанова, осмотрели усадьбу Воронцово, необычный пруд Запятая, один из самых протяженных жилых домов столицы и комплекс Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Ключевым маршрутом серии стала двухчасовая экскурсия по парку Победы, которая прошла между станциями метро "Парк Победы" и "Минская". Прогулка была посвящена истории защиты страны и сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Экскурсия вошла в цикл городских культурных мероприятий для семей участников СВО. Такой формат дает возможность ветеранам спецоперации и их близким не только узнать больше об истории Москвы, но и провести время в кругу семьи.

Как отметили в пресс-службе префектуры Западного административного округа, для города важно не только поддерживать семей участников СВО, но и создавать условия, в которых они не будут сталкиваться один на один с тревогами и бытом, а ощущать внимание и заботу, сохраняя связь с историей своей страны.

Для москвичей, которые хотят поддержать участников СВО, проводятся мастер-классы, где можно сделать открытку, сплести маскировочную сеть или сшить подшлемник, написать письмо военнослужащим.

Выбор маршрута по парку Победы был символичным: для семей, чьи родные сегодня на передовой или недавно вернулись домой, история города и память о защитниках Отечества – не просто страницы учебника, а связь с собственной судьбой. Программа экскурсии выстроена так, чтобы шаг за шагом раскрывать значение мемориального комплекса.

В центре внимания оказались ключевые объекты – Музей Победы, монумент Победы, мемориальная аллея и другие знаковые памятники. При этом маршрут включал и менее популярные места, которые обычно остаются за рамками стандартных экскурсий: памятный знак "Дух Эльбы", скульптурную композицию Зураба Церетели "Трагедия народов" и памятник "По дорогам войны", увековечивающий вклад Монголии в победу в Великой Отечественной войне.

Гид Сергей Рахманинов, автор маршрута "Парк Победы: символ подвига и памяти", отметил, что при работе с семьями участников СВО особенно важно говорить не только о событиях и датах, но и о человеческом измерении истории.

"Для меня важно, чтобы экскурсия оставалась пространством уважительного и спокойного разговора, где каждый может найти что-то близкое лично для себя", – подчеркнул он.

По его словам, главная цель экскурсовода – помочь участникам увидеть в парке Победы не просто городской парк с мемориалами, а место, где история обретает личный смысл и становится ощутимой. Экскурсия считается успешной, если после прогулки у людей появляется желание снова прийти туда.

Гид Лариса Миловидова согласилась, что для нее важно, чтобы экскурсия стала для людей возможностью спокойно провести время вместе, отвлечься от повседневных переживаний и почувствовать, что город способен не только рассказывать о прошлом, но и поддерживать в настоящем.

Она указала, что уделяет больше внимания судьбам людей и историям, связанным с конкретными местами, старается сделать свой рассказ более живым и человечным и выстроить доверительный диалог с участниками.

Ранее ветеранам СВО и членам их семей напомнили о доступных налоговых льготах. Уточнялось, что по НДФЛ от налогообложения освобождены выплаты, полученные в связи с прохождением службы по мобилизации или контракту, материальная помощь при повреждении здоровья, компенсации вреда, а также доходы от списания кредитов и займов.