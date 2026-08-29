Собянин доложил Путину об обновлении школ в Донецке и Луганске

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Опыт Москвы по обновлению школьных зданий будет востребован в регионах, где нет потребности в строительстве новых школ, но существующая инфраструктура требует серьезного ремонта. Об этом Сергей Собянин доложил Владимиру Путину на совещании, посвященном открытию новых школ к началу 2026/2027 учебного года.

В настоящее время эту работу проводят в Донецке и Луганске. По словам Собянина, была проведена полная комплексная реконструкция 30 образовательных учреждений.

"В этом году запускаем пять школ. Мы и просто ремонты делали в школьных учебных заведениях. Но так вот комплексно в этом году и в Донецке, и в Луганске запускаем новые школы", – добавил он.

В числе учреждений, в которых завершились работы, – школа № 9 Героя Российской Федерации генерал-майора П. Ю. Клименко в Донецке, где провели капитальный ремонт, и республиканский лицей-интернат "Эрудит", где выполнили ремонт после обстрелов.

Также обновлены Луганская специализированная школа № 57 имени Г. С. Петрова и Луганское учебно-воспитательное объединение "Академия детства". В гимназии № 52 города Луганска работы затронули площадь 7,8 тысячи квадратных метров.

Путин подчеркнул важность такой работы и поблагодарил Собянина за внимание к вопросу. По его словам, Москва подает очень хороший пример для других регионов России.

Ранее Собянин посетил обновленную школу № 656 имени Макаренко в Бескудниковском районе. Также градоначальник поинтересовался мнением педагогов, школьников и их родителей об обновленном здании. Последние поблагодарили Собянина за внимание к школе.