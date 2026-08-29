Еще один пострадавший при атаке БПЛА в Волгограде умер в больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Еще один пострадавший в результате атаки беспилотников в Волгограде умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.

"Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался", – заявили в комитете.

Волгоградская область подверглась массированной атаке вражеских дронов ночью 31 июля. Оказались повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частный дом в Красноармейском районе.

В результате госпитализировали 8 человек. При разборе завалов дома также была обнаружена погибшая.