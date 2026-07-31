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31 июля, 12:07

Происшествия

Погибшую обнаружили при разборе завалов дома в Волгограде после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погибшую обнаружили при разборе завалов жилого дома в Красноармейском районе Волгограда после атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По уточненным данным, госпитализированы 8 пострадавших в результате атаки. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь", – добавил глава региона, выразив соболезнования родным и близким погибшей.

Волгоградская область подверглась массированной атаке вражеских дронов ночью 31 июля.

В результате атаки на Волгоград было повреждено остекление 8 многоквартирных домов. Власти организовали для жителей пункт временного размещения. В Дзержинском районе для ликвидации возгорания складских помещений были направлены дополнительные водовозки. На всех местах ЧП продолжают работать оперативные службы.

Кроме того, повреждения получил логистический объект Wildberries в Волгограде, где после атаки начался пожар. В компании уточнили, что логистические цепочки перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

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