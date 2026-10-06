Собянин: павильону "Умный город" на ВДНХ исполнилось 10 лет

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Павильон "Умный город" на ВДНХ работает уже 10 лет. За это время его посетили более 1,3 миллиона человек, а специалисты провели свыше 12 тысяч бесплатных экскурсий, а также множество мастер-классов, хакатонов и лекций. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сегодня в павильоне работают 9 выставочных пространств и представлено более 80 интерактивных экспонатов. Они рассказывают о современных цифровых технологиях и их применении в транспорте, медицине, образовании и городской среде.

Экспозиция регулярно обновляется и с момента открытия увеличилась более чем в полтора раза. В этом году посетители получили возможность побывать в "Центре киберграмотности", узнать об эволюции навигации московского метро за 91 год и посмотреть, где применяется искусственный интеллект.

Градоначальник добавил, что в ближайшее время в павильоне обновят несколько экспозиций, установят дополнительное оборудование и усовершенствуют интерактивные зоны.

Ранее Собянин представил в личном блоге ключевые направления развития столицы на 5–10 лет и более длительную перспективу.

К примеру, технологическое направление охватит и медицину, и промышленность. Москва продолжит внедрять сервисы на базе искусственного интеллекта: "умных" помощников врачей для более точных диагнозов, компьютерное зрение для автоматической расшифровки лучевых исследований и проактивное выявление опасных заболеваний.