Более 2,6 тыс компаний приняли участие в спецпроекте "Время возможностей"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Свыше 2,6 тысячи компаний приняли участие в летнем сезоне спецпроекта для предпринимателей "Время возможностей", передает портал мэра и правительства Москвы.

За время проекта компании подготовили для жителей и гостей города свыше тысячи мероприятий, 2,6 тысячи скидок и 2,2 тысячи акций. При этом проект дал бизнесу возможность рассказать о себе широкой аудитории, привлечь новых клиентов и стать частью городской программы "Лето в Москве".

Число участников проекта летом оказалось на 45% больше, чем прошлой зимой. Многие из них участвуют во "Времени возможностей" повторно. Основную долю участников составили кафе и рестораны – 34,3%. Сферу услуг представляли 23,5% предпринимателей, а еще 20% – торговлю. Также к проекту подключились предприятия индустрии красоты, образования и творчества, спорта и культуры, гостиницы.

Одним из активных участников стал Центральный детский магазин на Лубянке. Здесь подготовили программу от концертов и спектаклей до кинопоказов, а также научно-развлекательный фестиваль "Динозавры на каникулах". Директор по маркетингу ЦДМ Мария Бежанова отметила, что участие в городских инициативах полезно и известным брендам: магазин ежедневно посещают тысячи человек, и благодаря проекту он стал еще популярнее.

В кафе "Рябчик" все лето при заказе первого блюда и горячего гостей угощали авторским зефиром в виде розы из натурального клубничного пюре. Владелец кафе Егор Рябчик рассказал, что компания участвует в спецпроекте третий год и он помогает привлекать новых клиентов.

Торгово-развлекательный центр "Нора" присоединился к проекту в третий раз. За лето здесь провели музыкальное лото, тематические концерты, праздник малинового варенья, мастер-класс по декорированию футболок и другие встречи. Директор управляющей компании ТРЦ по связям с общественностью Вероника Ситникова поделилась, что каждое событие собрало от 70 до 400 человек, при этом гости приходят целыми семьями и возвращаются на новые мероприятия.

Московский дом книги также не первый раз участвует в проекте. В июле там прошли презентации и встречи с писателями, в августе – концерт, спектакль и мастер-класс для детей. Все лето действовала акция: при покупке двух книг третью дарили. Гендиректор Анна Солукова отметила, что благодаря спецпроекту о мероприятиях узнала широкая аудитория, а посетителей литературных встреч на Новом Арбате стало больше.

Впервые участником стал сервис автобусных экскурсий City Sightseeing, работающий в столице с 2012 года. Команда подготовила скидку на экскурсии. Генеральный директор сервиса Юрий Брагин рассказал, что многие гости воспользовались спецпредложением, получили новые эмоции и почувствовали атмосферу Москвы.

Ранее в сервисе "Мосбилет" рассказали о самых интересных премьерах октября в театрах столицы. Новые постановки представят шесть площадок: Театр имени Н. В. Гоголя, Театр на Трубной, театр "Центр драматургии и режиссуры", Театр Стаса Намина, "Покровка.Театр" и Театр Терезы Дуровой. Вместе с тем "Мосбилет" подготовил подборку концертов и музыкальных спектаклей на октябрь.

