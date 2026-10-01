Аэропорт Жуковский ввел временные ограничения на работу

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Аэропорт Жуковский ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служа Росавиации.

Подчеркивается, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее московский аэропорт Внуково временно принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с тем, что в районе авиагавани действовали ограничения на использование воздушного пространства.

Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании. Позже аэропорт вернулся к штатному приему и выпуску самолетов.