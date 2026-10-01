Аэропорт Внуково снял ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: МАХ/"Международный аэропорт Внуково"

Московский аэропорт Внуково вернулся к штатному приему и выпуску самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – уточняется в публикации.

Днем 1 октября авиагавань перешла на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании полетов.

Аналогичная ситуация произошла вечером 30 сентября в аэропорту Домодедово. Позднее аэровокзал возобновил работу в обычном режиме.