01 октября, 12:57Транспорт
Аэропорт Внуково снял ограничения на прием и выпуск самолетов
Фото: МАХ/"Международный аэропорт Внуково"
Московский аэропорт Внуково вернулся к штатному приему и выпуску самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – уточняется в публикации.
Днем 1 октября авиагавань перешла на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании полетов.
Аналогичная ситуация произошла вечером 30 сентября в аэропорту Домодедово. Позднее аэровокзал возобновил работу в обычном режиме.
Рейсы Flydubai из Москвы отправляются в штатном режиме