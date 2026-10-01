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01 октября, 13:38

Политика

Песков заявил, что выступление Путина на заседании клуба "Валдай" ждет весь мир

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии XXIII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" ждет весь мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В этом году мероприятие проходит с 28 сентября по 1 октября. Песков уточнил, что начало пленарной сессии с участием российского президента ожидается после 16:00 по московскому времени в четверг, 1 октября.

Темой заседания станет "Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?".

Выступление Путина на пленарной сессии клуба "Валдай" в 2025 году продлилось 3 часа 52 минуты. Заседание прошло в Красной Поляне. В рамках мероприятия президент РФ обратил внимание на вопросы полицентричности в мире, заявив, что в настоящее время все быстро меняется.

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