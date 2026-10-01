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Официальные заявления и сопутствующие публикации о готовности России обеспечить защиту Калининградской области не следует воспринимать как конфронтационные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также подтвердил, что Россия, безусловно, будет обеспечивать безопасность региона в соответствии со своим законодательством.

Как отметил представитель Кремля, Калининград – неотъемлемая часть Российской Федерации. По его словам, этот самый западный регион России имеет огромную важность.

В конце сентября посольство России в Бельгии направило предупреждение НАТО о том, что действия Альянса в районе Калининградской области увеличивают вероятность прямого вооруженного столкновения. Дипломаты отметили, что у РФ есть необходимый потенциал для отражения возможной агрессии.

В свою очередь, генсекретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Альянс получил предупреждение России. При этом он призвал страны Прибалтики "не беспокоиться", а государства Альянса – "продолжать поддержку Украины".