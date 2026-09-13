Песков сообщил о мерах по безопасности Калининградской области на фоне угроз НАТО

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Россия принимает меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отреагировал таким образом на призывы Польши активизировать вблизи региона учения НАТО.

"То, что НАТО собирается и проводит там военную активность, это понятно", – сказал Песков.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призывал НАТО к силовым действиям в отношении Калининграда. По его словам, у Альянса есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве.

В ответ на это в Госдуме предупредили, что единственным способом защитить Калининградскую область в случае эскалации является ядерный удар по столицам стран Евросоюза. По словам депутатов, других вариантов из-за геополитического положения региона у России нет.

