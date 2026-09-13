Песков рассказал, что Путин в ближайшее время совершит внутрироссийскую поездку

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Владимир Путин в ближайшее время посетит один из российских регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В следующий раз мы с вами будем путешествовать по России, по российским регионам. Будем вас информировать дополнительно", – сказал Песков, уточнив, что поездка состоится скоро.

Представитель Кремля также прокомментировал график работы Путина, который в последние недели трудится без выходных. По словам Пескова, это связано с насыщенной программой международных контактов.

"Нет, это такое стечение обстоятельств. Так насыщенно, действительно, – это стечение обстоятельств, такой график международных контактов", – пояснил он.

Песков добавил, что у президента в принципе не бывает полноценных выходных.

"Они (выходные. – Прим. ред.) просто невозможны. То есть он так или иначе все время работает. Привыкайте", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Путин находился в Нью-Дели, где принял участие в мероприятиях саммита БРИКС. На полях саммита он также провел серию двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Кроме того, в рамках визита президент РФ посетил международную промышленную выставку "Иннопром. Индия", выступил на традиционном деловом форуме БРИКС и участвовал в заседании БРИКС+. Его рабочая поездка в Индию завершилась 13 сентября.

