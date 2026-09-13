13 сентября, 14:49Политика
Песков рассказал, что Путин в ближайшее время совершит внутрироссийскую поездку
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в ближайшее время посетит один из российских регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В следующий раз мы с вами будем путешествовать по России, по российским регионам. Будем вас информировать дополнительно", – сказал Песков, уточнив, что поездка состоится скоро.
Представитель Кремля также прокомментировал график работы Путина, который в последние недели трудится без выходных. По словам Пескова, это связано с насыщенной программой международных контактов.
"Нет, это такое стечение обстоятельств. Так насыщенно, действительно, – это стечение обстоятельств, такой график международных контактов", – пояснил он.
Песков добавил, что у президента в принципе не бывает полноценных выходных.
"Они (выходные. – Прим. ред.) просто невозможны. То есть он так или иначе все время работает. Привыкайте", – отметил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Путин находился в Нью-Дели, где принял участие в мероприятиях саммита БРИКС. На полях саммита он также провел серию двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Кроме того, в рамках визита президент РФ посетил международную промышленную выставку "Иннопром. Индия", выступил на традиционном деловом форуме БРИКС и участвовал в заседании БРИКС+. Его рабочая поездка в Индию завершилась 13 сентября.
Путин заявил о потенциале экономического сотрудничества стран БРИКС