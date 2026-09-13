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13 сентября, 15:04

Происшествия

Подросток пропал в Брянске после ссоры с родителями

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тринадцатилетний подросток пропал в Брянске после ссоры с родителями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, 13-летний мальчик вышел из дома 12 сентября и ушел в неизвестном направлении. Причиной стал конфликт с родителями.

В поисковом отряде "Лиза Алерт" уточнили, что несовершеннолетний нуждается в медицинской помощи. Сейчас местонахождение подростка устанавливают следователи совместно с полицейскими и волонтерами.

Ранее турист пропал на "Тропе испытаний". Он приехал в парк с семьей и отправился из села Максимиха в поход на полуостров Святой Нос. Близкие ждали мужчину к вечеру, но он не появился, а также не выходил на связь.

Тело мужчины спустя время обнаружили родственники. К поисковой операции также привлекались спасатели, инспекторы Баргузинского участка ГИМС, сотрудники полиции, представители нацпарка и местные жители. Кроме того, была использована авиация.

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