Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тринадцатилетний подросток пропал в Брянске после ссоры с родителями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, 13-летний мальчик вышел из дома 12 сентября и ушел в неизвестном направлении. Причиной стал конфликт с родителями.

В поисковом отряде "Лиза Алерт" уточнили, что несовершеннолетний нуждается в медицинской помощи. Сейчас местонахождение подростка устанавливают следователи совместно с полицейскими и волонтерами.

Ранее турист пропал на "Тропе испытаний". Он приехал в парк с семьей и отправился из села Максимиха в поход на полуостров Святой Нос. Близкие ждали мужчину к вечеру, но он не появился, а также не выходил на связь.

Тело мужчины спустя время обнаружили родственники. К поисковой операции также привлекались спасатели, инспекторы Баргузинского участка ГИМС, сотрудники полиции, представители нацпарка и местные жители. Кроме того, была использована авиация.

