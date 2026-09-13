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13 сентября, 15:53

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Песков: Литва считает, что ЯО станет ее страховкой, но будет наоборот

В Кремле предостерегли Литву от отмены запрета на размещение ядерного оружия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Размещение ядерного оружия на территории Литвы не станет гарантией безопасности республики, а наоборот, спровоцирует для нее большую опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

"Они просто этого не понимают. Они превратятся в цель для нашего ядерного оружия", – сказал Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на председателя парламента Литвы Юозаса Олякаса сообщили, что правительство республики планирует в начале 2027 года исключить из конституции положение о запрете оружия массового поражения на своей территории.

По словам Олекаса, чтобы принять соответствующую статью, потребуется продлить осеннюю сессию парламента, возможно, до 13 января. Спикер отметил, что из-за действующего ограничения Литва "в контексте НАТО выглядит как белая ворона".

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