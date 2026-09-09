Посольство России призвало Литву обеспечить безопасность на выборах в Госдуму

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Посольство России в Литве обратилось к правоохранительным органам и министерству иностранных дел республики с просьбой обеспечить безопасность и правопорядок на избирательном участке, который будет организован на территории дипмиссии. Об этом сообщил РИА Новости представитель посольства.

"Посольство уведомило правоохранительные органы и МИД Литвы о проведении выборов депутатов Государственной думы. В обращениях отметили необходимость уделить дополнительное внимание обеспечению безопасности дипмиссии", – сказал дипломат.

Между тем на Кипре организованы четыре избирательных участка для голосования россиян на выборах в Госдуму. Голосование на острове проведут в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября. Два участка откроются в Никосии, по одному – в Лимасоле и Пафосе.

Основной этап выборов депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября. Граждане смогут проголосовать онлайн или на избирательных участках. При этом досрочное голосование на выборах ЕДГ-2026 началось в 12 регионах России 28 августа.