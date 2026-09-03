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03 сентября, 08:18

Политика

Голосование на выборах в ГД пройдет на четырех избирательных участках Кипра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На Кипре организованы четыре избирательных участка для голосования россиян на выборах в Госдуму. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол России в Никосии Мурат Зязиков.

Голосование на острове проведут в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября. Два участка откроются в Никосии, по одному – в Лимасоле и Пафосе.

"Мы стремимся к тому, чтобы российские граждане на Кипре могли сами легко выбрать наиболее удобное для них время и место голосования", – заявил Зязиков.

По его словам, особое внимание уделяется вопросам безопасности, поддерживаются тесные контакты с правоохранительными органами Кипра и местными властями.

Кроме того, посол напомнил, что Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

Основной этап выборов депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября. Граждане смогут проголосовать онлайн или на избирательных участках. При этом досрочное голосование на выборах ЕДГ-2026 началось в 12 регионах России 28 августа.

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