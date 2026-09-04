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04 сентября, 09:56

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The Times of India: ядовитые рыбы попали в реки Индии из-за паводка в Непале

Ядовитые рыбы попали в реки Индии из-за паводка в Непале

Фото: AP/Rajesh Kumar Singh

Власти индийского штата Бихар ввели запрет на вылов, продажу и употребление в пищу необычного подвида рыб, которых принесло в реку Гандак паводковыми водами из Непала. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Times of India.

Из-за притока воды Гандак вышла из берегов и затопила низины и населенные пункты в округах Западный Чампаран и Гопалгандж.

В министерстве природы штата пояснили, что рыбы проделали долгий путь с затопленных территорий. За это время они контактировали с ядовитыми отходами, выбросами из канализаций и останками животных. Употребление такой рыбы в пищу опасно и может привести к тяжелому отравлению.

Директор Фонда дикой природы Индии Самир Кумар Синха предположил, что большинство занесенных наводнением особей относятся к виду Bagarius bagarius. Это хищные пресноводные рыбы из семейства сомовых, известные как карликовые гунчи.

Ранее из-за резкого подъема уровня воды в Индию унесло сильным течением пять слонов. Стадо было вынесено потоком к плотине Гирджа в штате Уттар-Прадеш. Решение закрыть ворота плотины позволило снизить силу течения, после чего животные смогли выбраться из воды.

Наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува, произошло в Непале 26 августа. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. По последним данным, в результате удара стихии погибли 1 252 человека.

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