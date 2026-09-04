В центре "Профессии будущего" рассказали о новых подходах к трудоустройству

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В центре "Профессии будущего" жителям столицы помогают подобрать подходящие вакансии, освоить новые навыки и определить направление профессионального развития. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

"Московская служба занятости помогает жителям столицы выбрать подходящую вакансию из 500 тысяч предложений и полноценно реализовать профессиональный потенциал – освоить новые навыки и выстроить подходящую карьерную траекторию", – рассказала карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Мария Васильева.

По ее словам, карьерные наставники сопровождают соискателей на всех этапах – от профориентации до трудоустройства, а также помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию.

В центре "Профессии будущего" желающие могут максимум за три месяца освоить одну из 75 востребованных профессий. Учебные программы составляют с учетом текущих кадровых потребностей работодателей, специалисты компаний участвуют в разработке планов и проведении занятий.

После обучения наставники помогают выпускникам подобрать вакансии и организуют собеседования с работодателями. При этом 80% слушателей получают предложения о работе еще во время обучения.

Для женщин с маленькими детьми в центре "Моя карьера" действует программа "Мама работает". Участницам помогают подобрать условия, которые позволяют совмещать профессиональную деятельность и заботу о ребенке, в том числе гибкий график и удаленную работу.

Обучение и варианты трудоустройства подбирают индивидуально с учетом возраста ребенка и потребностей мамы. Программа также включает профориентацию, карьерные консультации, деловые игры для определения перспективных направлений и подбор подходящих вакансий.

Специалистам старшего возраста в центре "Моя карьера" предлагают программу "5.0". Она помогает освоить современные цифровые навыки и сохранить востребованность на рынке труда. Участники могут пройти специализированные тренинги и мастер-классы, а также освоить новые специальности в партнерских школах.

Кроме того, на базе центра работает открытый университет развития навыков современного человека. Там проводят тренинги по развитию надпрофессиональных компетенций, знакомят участников с актуальными тенденциями рынка труда и учат ориентироваться при поиске работы, составлять эффективное резюме и проходить собеседования. Отдельное внимание уделяют компьютерной грамотности и гибким навыкам, необходимым современным специалистам.

Москвичи, которые хотят развивать собственный бизнес, могут обратиться в центр "Моя работа" на Шаболовке. Эксперты консультируют предпринимателей на разных этапах – от разработки идеи до масштабирования готового проекта.

Специалисты помогают с бизнес-планированием, юридическими вопросами, регистрацией бизнеса и первыми продажами. Участники программ также получают практические инструменты, профессиональные связи и доступ к деловому сообществу.

Отдельное направление работы службы занятости связано с профориентацией школьников. Ученики девятых классов могут принять участие в программе, которую проводят совместно с московскими колледжами.

Подросткам предлагают познакомиться с профессиями с помощью 5D-кинотеатра и VR-тренажера, пройти профориентационное тестирование и получить консультацию специалиста, а также пообщаться с представителями колледжей.

С этого года к программе могут присоединиться и ученики 10–11-х классов социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей московских школ. Старшеклассникам помогают сформировать план подготовки к поступлению в вуз и дальнейшему построению карьеры.

Кроме того, для подростков на базе Московской службы занятости ежегодно проходит профориентационная программа "Лето в новом формате". В ее рамках школьники могут попробовать себя в востребованных специальностях, разработать собственные проекты и пройти стажировки в ведущих компаниях города.

Ранее такие профессии, как стоматолог, курьер, повар и маляр вошли в число самых высокооплачиваемых для пенсионеров в конце лета. К примеру, стоматологу в Екатеринбурге предлагают 200–300 тысяч рублей, курьеру в Москве – до 257 тысяч, повару в Магаданской области – до 236 тысяч, а маляру в Усть-Луге – до 200 тысяч.