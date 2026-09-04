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04 сентября, 10:43

Происшествия

Студент ударил ножом 16-летнего сокурсника в Дагестане

Фото: depositphotos/Yotka​

В Кизляре 18-летний студент ударил ножом 16-летнего подростка, сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.

По данным следствия, инцидент произошел 2 сентября в аудитории учебного заведения. Между молодыми людьми внезапно возник словесный конфликт, в ходе которого старший достал из кармана складной нож и ударил потерпевшего. В результате подросток получил проникающее ранение передней брюшной стенки с повреждением печени и гемоперитонеум.

Пострадавшего доставили в хирургическое отделение Кизлярской центральной городской больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Против 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе МВД Дагестана уточнили, что конфликт произошел между двумя студентами первого курса. Подозреваемый задержан, он сознался в содеянном.

Ранее сотрудники полиции задержали пьяного 33-летнего мужчину за дебош в магазине на улице Цандера в Москве. Он громко ругался в торговом зале, а после замечания со стороны покупателя схватил с витрины сковороду и несколько раз ударил ею пенсионера по голове. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

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