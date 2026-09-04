Сезон вакцинации против гриппа стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сезонная вакцинация против гриппа началась в Москве. Бесплатно сделать прививку уже можно во всех столичных поликлиниках, а в ближайшее время для жителей откроют 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мобильные пункты будут работать без выходных и предварительной записи. Кроме того, для работающих москвичей организуют выездную вакцинацию на предприятиях, а медицинские бригады проведут прививки детям непосредственно в школах и детских садах.

"Осенью традиционно начинается подъем заболеваемости, и мы стараемся заранее обеспечить москвичам возможность защитить себя и своих близких", – отметила Ракова.

Вакцинация особенно важна для детей, людей с хроническими заболеваниями, пожилых граждан и беременных женщин. Для детей в этом году, как и в прошлом, используют вакцину "Ультрикс квадри", которую можно применять с шестимесячного возраста.

Прививки в школах и детских садах будут делать после получения предварительного согласия родителей или законных представителей. Его можно оформить в электронном виде или на бумажном бланке. Перед процедурой ребенка осмотрит врач и измерит ему температуру, после чего медицинская сестра проведет вакцинацию. Весь процесс занимает около пяти минут.

Сделать прививку также рекомендуется тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. В их числе медики, учителя, работники транспорта, торговли, сферы услуг и жилищно-коммунального хозяйства.

Записаться на вакцинацию в поликлинику можно онлайн на mos.ru или через приложение "ЕМИАС.ИНФО". В мобильных пунктах предварительная запись не потребуется. Перед прививкой каждого человека осматривает врач, чтобы выявить возможные противопоказания. С собой необходимо взять паспорт РФ или полис ОМС, если он есть. Общее время вакцинации составляет около 10–15 минут.

Ранее сообщалось, что выездные бригады для вакцинации против гриппа в Москве начнут работать в школах и других детских образовательных организациях с 10 сентября. Это позволит сформировать коллективный защитный барьер и предотвратить распространение инфекции.