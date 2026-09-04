Володин призвал ответственнее исполнять закон о вывесках на русском

Фото: kremlin.ru

Исполнение требование закона о защите русского языка требует более ответственного подхода, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем канале в MAX.

Поводом стала статистика соблюдения требований к названиям строящихся жилых комплексов. Согласно данным экспертов, из 4 977 возводимых в стране жилых комплексов 4 776 получили названия с использованием кириллицы. Это составляет 96% от всех строящихся объектов.

При этом Володин отметил, что в других сферах ситуация складывается не столь благополучно. Он также отреагировал на обращения граждан, которые указывают на необходимость скорейшего отказа от иностранных слов в общественных пространствах городов.

Володин выразил согласие с этой позицией, назвав русский язык, культуру, веру и историю основами национальной идентичности. По его словам, с 2021 года в ГД принято 33 закона, направленных на защиту русского языка, и каждый из них должен исполняться.

В России с 1 марта действует закон о защите русского языка в сфере бизнеса. Согласно новым правилам, информация для потребителей должна быть представлена только на русском языке. При этом товарные знаки, получившие официальную регистрацию в России, могли оставить свое название без изменений.