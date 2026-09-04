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04 сентября, 08:01

Технологии

Telegram заблокировал более 100 тыс каналов впервые с конца августа

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Мессенджер Telegram за минувший четверг, 3 сентября, заблокировал 105 573 группы и канала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику мессенджера.

Отметку в 100 тысяч блокировок за день мессенджер превысил впервые с 30 августа, когда было зафиксировано 115 050 ограничений.

С начала сентября Telegram заблокировал 286 229 групп и каналов, из них 425 сообществ, связанных с терроризмом. Всего с начала года число блокировок достигло 24 689 788.

В мессенджере отмечают, что модерация контента ведется с 2015 года и включает жалобы пользователей, а также проактивный мониторинг на основе машинного обучения. В начале 2024 года к этим инструментам добавили модерацию с использованием искусственного интеллекта.

Между тем задолженность Telegram по штрафам за нарушение российского законодательства превысила уже 38 миллионов рублей. Речь идет о неоплаченных штрафах Роскомнадзора и мировых судей Москвы. Всего в отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств, принудительное взыскание ведется только по трем из них.

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