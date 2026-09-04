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04 сентября, 07:34

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Песков: необходимости в совещании по ситуации в авиации в России нет

Необходимости в совещании по ситуации в авиации в России нет – Песков

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Необходимости проводить отдельное совещание по ситуации в авиационной отрасли России после высказываний президента Украины Владимира Зеленского нет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление было сделано в ответ на вопрос, планирует ли Владимир Путин в ближайшее время собрать отдельное совещание.

"Нет. Для этого нет никакой сейчас необходимости", – сказал Песков.

Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо для гражданской авиации над Россией с помощью беспилотников. Он также заявил, что "безопасные дни в российском небе закончились".

Комментируя это, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал принять необходимые меры для недопущения ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Путин назвал угрозы Зеленского "заявкой на государственный терроризм".

При этом Росавиация не получала уведомлений от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) после обращения Киева о закрытии неба России. Кроме того, авиасообщение не прекратилось ни с одной из 37 стран.

Эксперт прокомментировал угрозы Киева гражданской авиации РФ

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