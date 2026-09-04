04 сентября, 05:49Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 35 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы ПВО перехватили и сбили еще 12 украинских беспилотников, летевших на Москву в пятницу, 4 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Мэр добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил о ликвидации еще 13 украинских БПЛА, следовавших в сторону города. Всего к настоящему моменту на подступах к столице сбито 35 дронов.
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