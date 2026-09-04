Собянин сообщил об отражении атаки уже 35 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО перехватили и сбили еще 12 украинских беспилотников, летевших на Москву в пятницу, 4 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации еще 13 украинских БПЛА, следовавших в сторону города. Всего к настоящему моменту на подступах к столице сбито 35 дронов.



