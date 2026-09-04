Минимум три человека нашли живыми в разрушенном из-за паводка туннеле в Непале

Фото: AP/Rajesh Kumar Singh

Минимум три человека найдены живыми в разрушенном из-за паводка туннеле гидроэлектростанции "Тришули 3A" в Непале. Об этом сообщил депутат Рама Неупане, который участвует в спасательной операции.

На своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) политик написал, что из туннеля спасен Санджай Сах.

"Поступила информация, что внутри есть и другие. Поисково-спасательная операция продолжается", – написал Неупане.

Через несколько минут он опубликовал еще два сообщения о спасенных людях.

Наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува, произошло в Непале 26 августа. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. При этом туристические Катманду и Покхара значительного ущерба не понесли.

По последним данным, в результате удара стихии погибли 1 252 человек, пропавшими без вести числятся 4 875 человек. Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими.

Премьер-министр Непала Балендра Шах назвал причиной ЧП изменение климата. По его словам, из-за этого температура в Гималайском регионе повысилась на 1,8 градуса.