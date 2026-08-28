Reuters: подпрудное озеро вышло из берегов в непальском районе Расува

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Подпрудное озеро вышло из берегов в непальском районе Расува. Должностные лица получили соответствующее уведомление, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местных властей Нарендру Парияра.

В полиции Непала призвали всех сотрудников служб безопасности, спасателей, участвующих в поисково-спасательных операциях и оказании помощи, а также местных жителей проявить немедленную бдительность, переместиться в безопасные места и проинформировать об этом окружающих.

По данным агентства, спасательно-поисковые операции в пострадавших от разрушительного наводнения районах приостановлены из-за ситуации с подпрудным озером. Местные жители начали подниматься на возвышенности.

Как указало в телеграм-канале российское посольство в Непале, наводнение в республике способно спровоцировать рост инфекционных заболеваний в пострадавших районах и близлежащих населенных пунктах.

"В этих районах рекомендуется кипятить питьевую воду, категорически нельзя употреблять пищу, которая могла контактировать с паводковыми водами", – указала дипмиссия.

Наводнение произошло в Непале 26 августа, что спровоцировало значительные разрушения в районе Расува. Власти ввели режим повышенной готовности для некоторых поселений. Наводнение было вызвано землетрясением и последовавшим оползнем.

По последним данным, жертвами стали 469 человек. Согласно информации правоохранителей, ранены и спасены 1 545 человек. Еще 977 граждан остаются пропавшими без вести.