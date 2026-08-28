Новые маршруты по Сокольникам и Щукину появились на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" появились два новых онлайн-маршрута по районам Щукино и Сокольники. Жителям и гостям столицы предложили узнать их историю и архитектуру, а также осмотреть достопримечательности, в том числе объекты культурного наследия, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал, что маршрут по Сокольникам протяженностью около 3 километров затрагивает 9 мест, а прогулка по району Щукино – 5. При этом последний маршрут можно пройти примерно за час.

Прогулка по Щукину начинается у станции Панфиловская Московского центрального кольца и завершается около станции метро "Щукинская". Участники узнают историю Октябрьского поля (до 1922 года – Военное поле), которое является частью Ходынского поля.

Также маршрут знакомит с зарождением и развитием атомной науки. В частности, можно рассмотреть архитектуру Дома культуры Курчатовского института, пройти по так называемой тропе открытий, увидеть памятник "Голова Курчатова" и один из старейших детских садов, сохранившихся в Москве.

Второй маршрут проходит по Сокольникам, где соседствуют постройки разных эпох и стилей. Прогулка начинается возле станции метро "Сокольники", наземный вестибюль которой выполнен в стилистике паркового павильона. Авторами проекта, удостоенного Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, стали супруги-архитекторы Иван Таранов и Надежда Быкова.

Еще одна точка маршрута – пожарная каланча, построенная в 1884 году по проекту архитектора Максима Геппенера. Она до сих пор используется по назначению. Пользователи портала также смогут оценить архитектуру здания Дома культуры имени И. В. Русакова, возведенного в стиле конструктивизма, и осмотреть храм Воскресения Христова. Завершается прогулка в парке "Сокольники", где можно самостоятельно продолжить знакомство с районом.

Все мероприятия бесплатные и не требуют предварительной регистрации.

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