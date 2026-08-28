Полоса препятствий появится в Таганском парке в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спортивное мероприятия "Твоя полоса препятствий: путь героя" проведут в Таганском парке 5 и 6 сентября. Мероприятие состоится в рамках проекта "Лето в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Площадка будет работать с 12:00 до 19:00. Испытания на силу, ловкость, координацию и выносливость смогут пройти все желающие старше 10 лет. Для участников подготовлены две трассы: для детей от 10 до 15 лет и для тех, кому исполнилось 16. Забеги будут стартовать каждый час, а зарегистрироваться и получить стартовый пакет можно с 11:30 до 18:00.

На полосе препятствий разместят зоны с перекладинами, стропами, барьерами, кочками, рукоходами и сетками. Кроме того, предусмотрены упражнения с медболами, метание ядра, бег, преодоление вертикальных препятствий и стрельба по цели.

В субботу, 5 сентября, трассу можно пройти в комфортном темпе без соревновательной составляющей. Участники смогут пропустить препятствия, которые им не под силу, а результаты будут фиксировать только по желанию.

На следующий день состоятся соревнования для профессионалов. В этот день трассу нужно пройти полностью, преодолев все препятствия в установленной последовательности, с фиксацией времени.

В перерывах между награждениями на сцене пройдут разминки и викторины, а гостей ждут лекции о здоровом образе жизни и спорте. Все участники, преодолевшие дистанцию, получат памятные медали и сувениры, а призеры – кубки и дипломы.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте мероприятия. В день проведения потребуется документ, удостоверяющий личность, а также полис ОМС или ДМС.

Между тем Московский открытый турнир по дартсу "Кубок героев – 2026" пройдет 12 сентября. Состязания организуют на территории культурно-спортивного центра Ассоциации ЦСК Героев. Участие в соревнованиях примут сборные команды городских школ, а также ребята из кадетских и юнармейских классов ведомственных образовательных учреждений.