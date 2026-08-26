Турнир по дартсу среди школьников "Кубок героев" состоится 12 сентября

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Московский открытый турнир по дартсу "Кубок героев – 2026" пройдет 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Соревнования пройдут на территории культурно-спортивного центра Ассоциации ЦСК Героев по адресу Покровский бульвар, дом 12, строение 1. Участниками станут сборные команды московских школ, а также ребята из кадетских и юнармейских классов ведомственных образовательных учреждений.

Предусмотрены две возрастные группы: команды из трех мальчиков и двух девочек 8–9 лет, а также команды из трех мальчиков и двух девочек 10–11 лет.

Как уточнили в пресс-службе, состязания проведут по правилам дартса как командное первенство. Для участия в соревнованиях нужно отправить в оргкомитет заявку на имя главного судьи до 4 сентября. Сделать это можно по электронной почте: koltsoff1968@mail.ru.

Ранее стало известно, что 30 августа в Москве состоится фестиваль "Пляжный волейбол: Кубок сезона". Он пройдет на стадионе "Металлург". Также гости смогут посетить тренировки проекта "Мой спортивный район" по фитроку, зумбе, йоге и растяжке, а также принять участие в спортивных играх.