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26 августа, 15:59

Экономика

Юбилейный ПМЭФ пройдет с 16 по 19 июня в 2027 году

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Юбилейный, 30-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 16 по 19 июня 2027 года. Об этом сообщается на сайте Росконгресса.

За 30 лет форум поднимал самые актуальные темы – от безопасного будущего до экономического суверенитета, сказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Он выразил уверенность, что в следующем году мероприятие станет важной вехой в истории ПМЭФ и откроет новые возможности для формирования партнерств и реализации совместных проектов.

В 2026 году ПМЭФ прошел 3–6 июня, участие в нем приняли представители 142 стран мира. В рамках мероприятия провели около 150 сессий, объединенных по тематическим направлениям. Кроме того, заключили свыше тысячи соглашений, общая сумма которых превысила 6 триллионов 642 миллиарда рублей.

В свою очередь, правительство Москвы заключило десятки соглашений, направленных на поддержку предпринимательского сообщества.

На ПМЭФ-2026 отметили роль маркетплейсов в развитии предпринимательства

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