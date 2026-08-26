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26 августа, 15:25

Происшествия

Отданная Долиной мошенникам сумма стала рекордной в Москве с 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров​

Крупнейшей суммой, которую телефонные мошенники получили от москвичей за последние 3,5 года, стали 317,6 миллиона рублей, потерянные народной артисткой РФ Ларисой Долиной в 2024 году, сообщил ТАСС.

Аферисты вводили певицу в заблуждение с 2 апреля по 12 июля 2024 года, убеждая спасти сбережения от противоправных посягательств. В итоге Долина перевела деньги на подконтрольные мошенникам счета и продала квартиру. Из общей суммы ущерба 175,1 миллиона рублей составили переведенные на счета сбережения.

Эта цифра стала рекордной с 2023 года, когда потери от телефонных мошенников не превышали 50 млн рублей.

Вторую строчку занимает пенсионная пара, у которой в апреле 2025 года выманили около 300 миллионов рублей. Мошенники убедили 76-летнего мужчину и его сожительницу снять все деньги и поместить их на "безопасный" счет. За месяц жертва лишилась 298 млн рублей, приобретая золото и отдавая его курьерам.

Третья по величине кража – 150 миллионов рублей – у московской студентки, которая отдала аферистам драгоценности. Мошенники заявили ей о взломе аккаунта на госуслугах и причастности к финансированию преступлений. Затем фальшивые силовики убедили ее показать домашние ценности. Под предлогом декларирования она собрала украшения матери и передала их курьеру по указанному адресу.

Ранее системный аналитик из Москвы отдала мошенникам 75 миллионов рублей – в мессенджере с женщиной связались неизвестные, которые убедили ее в том, что от ее имени была оформлена доверенность, а деньги на счетах – под угрозой. Чтобы сохранить накопления, женщине якобы необходимо было снять средства со счетов и передать их курьерам.

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