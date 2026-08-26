Rockstar Games подтвердила утечку связанных с GTA VI материалов

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Разработчик компьютерных игр Rockstar Games подтвердил утечку материалов, связанных с Grand Theft Auto (GTA) VI, и сообщил, что опубликует расширенный обзор игры. Об этом компания написала в X.

Ранее в Сети начали появляться видео с игровым процессом GTA VI. Официальный релиз игры назначен на 19 ноября.

"Было бы преуменьшением сказать, что утечка игрового процесса Grand Theft Auto VI в таком виде была большим разочарованием для нашей команды, и это, очевидно, не то, как мы бы хотели показать вам игру после такого количества времени", – отметили в Rockstar Games.

Разработчик принес извинения за время, потребовавшееся на завершение игры, а также предоставление игрокам деталей. 26 августа компания планирует опубликовать подробный обзор GTA VI.

При этом ранее сообщалось, что первая полноценная демонстрация игры состоится 27 августа в 22:00. По данным Rockstar Games, премьера пройдет эксклюзивно на Netflix. Разработчики пообещали показать "расширенный взгляд" на игру.

События GTA VI развернутся в штате Леонида. Главной локацией традиционно станет Вайс-Сити. Центральными персонажами истории будут Люсия и Джейсон.