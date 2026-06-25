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25 июня, 15:03

Технологии

Владельцы PlayStation 4 не смогут оформить предзаказ на GTA VI

Фото: Getty Images/NurPhoto/Jakub Porzycki

Миллионы владельцев консолей PlayStation не смогут оформить предзаказ на игру Grand Theft Auto (GTA) VI, поскольку она выйдет только на устройствах пятого поколения. Об этом сообщил британский телеканал GBNews со ссылкой на данные японского производителя потребительской электроники Sony Corporation.

"В отличие от ряда крупных игр, вышедших уже после появления PlayStation 5, которые также были доступны на PS4 благодаря большой базе пользователей предыдущего поколения, для Grand Theft Auto VI ситуация будет иной", – говорится в сообщении.

Разработчик Rockstar Games открыл предзаказы на GTA VI 25 июня, однако оформить его могут только владельцы PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X и Xbox Series S. Версии игры для PlayStation 4 не будет.

По информации Sony, ежемесячная аудитория консолей составляет 124 миллиона людей. Канал подчеркнул, что около 40–50 миллионов владельцев PlayStation 4 регулярно используют устройство и для запуска новой GTA им необходимо будет приобрести PlayStation 5.

При этом в апреле компания увеличила цену на консоль на 90 фунтов стерлингов (около 118,9 доллара). Теперь стандартная версия PS5 стоит 569,99 фунта (752,4 доллара).

Однако, по прогнозу компании Konvoy, GTA VI сможет окупить расходы на разработку за 30 дней после выхода. Выручка игры за первые два месяца может составить более 7,6 миллиарда долларов.

Игра выйдет 19 ноября. Ее ждали больше 10 лет – предыдущая версия была выпущена еще в 2013 году. События GTA VI развернутся в штате Леонида, а главной локацией традиционно станет Вайс-Сити. Сюжет будет строиться вокруг двух главных героев – Люсии и Джейсона.

Предзаказ видеоигры GTA VI начнется 25 июня

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