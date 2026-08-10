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10 августа, 08:43

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"Кхао Воркпойнт": избитую 19-летнюю россиянку нашли на границе Таиланда и Мьянмы

Избитую 19-летнюю россиянку нашли на границе Таиланда и Мьянмы

Фото: legion-media.com/Sipa USA/Teera Noisakran

В тайском городе Месай на границе с Мьянмой обнаружили сильно избитую 19-летнюю гражданку России, сообщает портал "Кхао Воркпойнт".

По данным издания, 9 августа полиция Месая в провинции Чиангмай спасла иностранку, которая лежала без сознания на парковке торгового центра. У пострадавшей зафиксировали тяжелые травмы по всему телу. В проездных документах указано, что девушку зовут Мария, она гражданка России. Ее немедленно доставили в больницу.

После оказания медпомощи полицейские допросили девушку через переводчика. Она рассказала, что отправилась из России на работу в Китай, затем улетела в Таиланд, а после оказалась в Мьянме – сначала в Янгоне, откуда ее доставили в Тхачилек, расположенный на другой стороне границы от Месая.

По версии следствия, россиянку заманили в Юго-Восточную Азию онлайн-мошенники, предложив высокооплачиваемую работу. Когда девушка отказалась подчиниться, ее избили, перевезли через границу и подбросили к торговому центру в Месае.

В то же время другой тайский портал North Now излагает иную версию событий. Издание утверждает, что девушка самостоятельно перебежала границу, переправившись через реку Сай, после чего попросила помощи у местных жителей.

В начале июня другая гражданка России была освобождена из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы. Это стало возможно благодаря взаимодействию российских дипломатических учреждений, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.

Девушка рассказывала, что в рабство ее продал парень из Tinder. Он убедил россиянку прилететь в Мьянму, поскольку якобы хотел пожить там и показать ей буддийские храмы. Кроме того, на протяжении долгого времени он втирался к ней в доверие и собирал информацию.

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