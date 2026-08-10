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10 августа, 09:26

Общество

В Москве 41-летняя женщина стала матерью в 15-й раз

Фото: depositphotos/Bork

В роддоме городской клинической больницы имени Вересаева 41-летняя москвичка родила 15-го ребенка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

В августе у Надежды и Ивана Роговых родилась девочка по имени Вера. Она стала уже 15-м ребенком в семье. У супругов 10 дочерей и 5 сыновей.

Как рассказали в пресс-службе, в прошлом году женщина также родила в ГКБ имени Вересаева 14-го ребенка.

Многодетная мама поделилась, что ранее никогда не думала о каком-то определенном количестве детей. Она отметила, что если супруги помогают друг другу, то у них все получается.

"Бог дает детей, и они приходят. А вместе с каждым малышом бог дает больше сил и любви", – сказала Надежда.

Всех детей москвичка рожала естественным путем и без эпидуральной анестезии. При этом рядом с ней всегда был супруг.

Роды принимала дежурная акушерская бригада, в том числе акушер-гинеколог Василий Ассанский. За почти 30 лет его врачебной практики Надежда стала самой многодетной пациенткой. Он подчеркнул, что все прошло штатно. Для команды это была огромная ответственность.

Ранее стало известно, что супруги Тепляковы, чья 13-летняя дочь-вундеркинд Алиса окончила РГГУ и получила диплом педагога-психолога, ждут 10-го ребенка. Они подчеркнули, что многодетность – их осознанный выбор, так как большая семья делает их счастливыми.

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