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10 августа, 09:27

Город

Свыше 600 москвичей начали осмотр квартир в доме по реновации в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 620 москвичей из трех расселяемых пятиэтажек на улице Юных Ленинцев начали осмотр квартир в новостройке по реновации в Кузьминках, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, новый дом находится по адресу улица Академика Скрябина, дом 40. Старые дома и новое здание находятся рядом друг с другом, поэтому горожане смогут сохранить привычный образ жизни – юные граждане смогут посещать прежние детсады, школы и спортивные секции, а их семьям не придется прикрепляться к другой поликлинике. Поблизости останутся магазины и предприятия сферы услуг, а также музей-заповедник "Кузьминки-Люблино".

"В Кузьминках расположено самое большое число домов, включенных в действующую программу реновации. Всего здесь планируется переселить более 64,2 тысячи москвичей из 287 старых зданий", – сказал Ефимов.

По его словам, уже завершено или продолжается расселение 56 домов, а новые квартиры получили почти 9,4 тысячи жителей. Для этого в районе построили и передали участникам программы 25 жилых комплексов, три из них – в этом году.

"Осматривать квартиры в новостройке на улице Академика Скрябина 29 июля начали около 430 жителей корпусов 2 и 4 дома 117, а также почти 190 горожан из дома 121, корпуса 3, на улице Юных Ленинцев", – отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, помощь гражданам в заключении договоров оказывают специалисты департамента, они работают на первом этаже нового жилого комплекса. Кроме того, выбрать удобную дату и время осмотра, а также день подписания договора можно через суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru.

Первые этажи нового дома спроектированы как нежилые. Здесь разместятся аптеки, досуговые и детские центры, магазины, кафе и салоны красоты.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новостройка состоит из четырех секций переменной этажности г-образной формы. В ней 300 квартир, три из которых адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь составляет около 18 тысяч квадратных метров.

Территорию благоустроили: во дворе оборудовали место для тихого отдыха, игровую и спортивную площадки. В здании и на придомовой территории создана безбарьерная среда, в подъездах нет порогов и ступеней, смонтированы восемь лифтов различной грузоподъемности. Большие лифты связывают жилую часть с подземным паркингом.

В департаменте информационных технологий отметили, что подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе "Переезд по программе реновации". Она объясняет, как организовано переселение и какие документы потребуются, а также содержит ссылки на полезные услуги. Настроив параметры, житель сможет ознакомиться со сценарием будущего переезда в зависимости от своей жизненной ситуации.

Около 1 миллиона москвичей переедут в новые квартиры благодаря программе реновации, рассказывал ранее Сергей Собянин. По словам градоначальника, с начала года в рамках программы в эксплуатацию введено уже 734 тысячи квадратных метров жилья. Полностью расселены больше 140 домов, начато переселение свыше 32 тысяч человек – на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Интервью": Владимир Ефимов – о строительстве в Москве

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