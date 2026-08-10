Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 10:07

Происшествия

Жительница Комсомольска-на-Амуре получила 10 лет колонии за покушение на убийство внучки

Фото: depositphotos/belchonock

В Комсомольске-на-Амуре суд приговорил местную жительницу к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима за покушение на убийство новорожденной внучки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на следственное управление СК России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, в июне 2025 года женщина купила для своей дочери таблетки, которые в РФ запрещено использовать для прерывания беременности. Дочь принимала их по схеме, которую дала мать, что спровоцировало преждевременные роды. Сама осужденная в это время находилась на даче.

Затем женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приняла роды дочери. Решив, что ребенок родился недоношенным, но живым, та завернула младенца в простыню, отнесла на чужой участок и оставила в траве. Суд пришел к выводу, что женщина намеревалась убить живого ребенка, однако не смогла довести задуманное до конца, поскольку его смерть наступила раньше.

Ранее сообщалось, что в городе Ужуре Красноярского края 18-летнюю девушку подозревают в убийстве трехмесячного сына. Девушка жила в одном доме с родителями и маленьким ребенком. По данным следствия, когда младенец заплакал, она попыталась его успокоить, сдавив руками шею и голову мальчика. В результате ребенок скончался. На тот момент ее родители были на работе.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика