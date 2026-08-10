Жительница Комсомольска-на-Амуре получила 10 лет колонии за покушение на убийство внучки

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В Комсомольске-на-Амуре суд приговорил местную жительницу к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима за покушение на убийство новорожденной внучки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на следственное управление СК России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, в июне 2025 года женщина купила для своей дочери таблетки, которые в РФ запрещено использовать для прерывания беременности. Дочь принимала их по схеме, которую дала мать, что спровоцировало преждевременные роды. Сама осужденная в это время находилась на даче.

Затем женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приняла роды дочери. Решив, что ребенок родился недоношенным, но живым, та завернула младенца в простыню, отнесла на чужой участок и оставила в траве. Суд пришел к выводу, что женщина намеревалась убить живого ребенка, однако не смогла довести задуманное до конца, поскольку его смерть наступила раньше.

Ранее сообщалось, что в городе Ужуре Красноярского края 18-летнюю девушку подозревают в убийстве трехмесячного сына. Девушка жила в одном доме с родителями и маленьким ребенком. По данным следствия, когда младенец заплакал, она попыталась его успокоить, сдавив руками шею и голову мальчика. В результате ребенок скончался. На тот момент ее родители были на работе.

